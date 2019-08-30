طقس الجمعة.. حار بالجنوب مع زخات مطرية رعدية بمرتفعات الأطلس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد وسوس وسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية، مع تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية بسواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية.

كما ستلاحظ سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية رعدية بمرتفعات الأطلس ومناطقه المجاورة والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسايس والريف والسهول الغربية للأطلس، فضلا عن تمركز سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية مما سيعطي زخات مطرية رعدية.

وستكون السماء غائمة بالواجهة المتوسطية مع نزول قطرات متفرقة، وستكون قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية شرقية بمنطقة طنجة ومن القطاع الشمالي أو الشرقي بالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون معتدلة شمالية إلى غربية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والسواحل الوسطى، وما بين 25 و31 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و26 بالمرتفعات، وما بين 26 و32 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وقرب السواحل، وما بين 32 و40 درجة بالسايس وسهول المحيط الأطلسي والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و42 درجة بسوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.