عائلات معتقلي “حراك الريف”: كريم أمغار مضرب عن الطعام والمجلس الوطني لم يف بوعده لنا -التفاصيل

أكدت لجنة “الدعم والتضامن مع معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2″، دخول المعتقل كريم أمغار، على خلفية “حراك الريف”، في إضراب عن الطعام، منذ 23 غشت الجاري.

وأوضحت اللجنة ذاتها، أن المعتقل كريم أمغار، رفض “إخبار إدارة السجن ولا حتى زوجته، بقراره الرامي إلى إضرابه عن الطعام، كتعبير عن مستوى إحساسه بالظلم والحكرة واستمرار اعتقاله”.

واستعرضت لجنة “الدعم والتضامن مع معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2″، في بلاغ لها، معاناة عائلات معتقلي “حراك الريف”، القابعين بسجن طنجة2، مؤكدة أن” المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم يفي بوعده بتوفير حافلات لنقل عائلات المعتقلين نحو سجن طنجة 2″.

وأوضحت لجنة “الدعم والتضامن مع معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2″، أن” معانات العائلات معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2 تتجدد عند كل زيارة؛ حيث لازالت الأمهات يقاومن المرض ومشاق السفر لمعانقة فلذات أكبادهن، ولازالت زوجات وأبناء المعتقلين يكابدون من أجل ألا يخلفوا موعد الزيارة كل يوم خميس..”.

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