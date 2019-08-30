الرّعاة الرّحل يقتحمونَ أراضٍ فلاحية ضواحي آسفي تابعة لمخطط “المغرب الأخضر”..وتخوفات من اندلاع مواجهات

اقتحم العشرات من الرعاة الرّحل قادمون من الحواضر الصحراوية، أراضٍ فلاحية بمنطقة “خط أزكان” ضواحي مدينة آسفي، إذ يجري رعي أغنام وبهائم وسط هكتارات كبيرة من أشجار الزيتون مما ألحق أضرار بالمغروسات، وتُعتبر هذه الأراضي الفلاحية تابعة لمخطط المغرب الأخضر بتمويل من خلاله لزراعة أشجار الزيتون على مساحة 400 هكتار.

وقالت مصادر من المنطقة لـ”اليوم24″ إن رعاة الرحل اقتحموا الأراضي الفلاحية صبيحة يوم الخميس، مما تسبب في اندلاع ملاسنات ومواجهات بين آهالي دوار “المحارير” والرّعاة، وكشف المصدر، أنّ رعاة الرحل، يحملونَ معهم أسلحة بيضاء تحسبًا لأيّ مواجهات بينهم وبين الأهالي، كما أصبحت المنطقة على صفيح ساخن منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، ولم يخفي المصدر أنّ يتطور الأمر إلى مواجهات بين الآهالي والرعاة.

وشهد إقليم آسفي، قبل نحو شهر، اندلاع مواجهات دامية بين رعاة الرحل وآهالي منطقة “البخاتي” انتهت بإصابات بليغة في صفوف الرّعاة الرحل والفلاحيين المحليين، ولازمت فرق الدرك الملكي والقوات المساعدة آهالي المنطقة طيلة أيام من المواجهات إذ ضربت حصارًا حول المنطقة، تخوفًا من أيّ مواجهات أخرى.