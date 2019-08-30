العلاقات الإماراتية الروسية.. 47 عاما من التعاون المثمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا تشهد تعاونا مثمرا على جميع الأصعدة
امتد لأكثر من 47 عاما يتوج باستضافة موسكو "قمة أقدر" بنسختها الثالثة التي تنظمها دولة الإمارات.
عام 1971 شهد بداية انطلاق العلاقات بين البلدين وفي عام 1986 تم افتتاح السفارة الروسية في أبوظبي بينما في عام 1987 افتتحت السفارة الإماراتية في موسكو وافتتاح القنصلية الروسية في دبي عام 2002.
وتتمثل أبرز اتفاقيات التعاون المثمر بين البلدين في اتفاقية التعاون القنصلي الخاصة بتسهيل تأشيرات الدخول واتفاقية التعاون في مجال التكنولوجيا والفضاء واتفاقية التعاون الأمني لتعزيز العلاقات الاقتصادية بالإضافة إلى مذكرة تعاون ثقافي بين البلدين.
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