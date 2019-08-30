الان تتابع بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتكثيف محادثات بريكست والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن – الخليج 365

ذكر تقرير، اليوم الجمعة، أن أعضاء فريق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيلتقون مسؤولين من التكتل مرتين أسبوعيا، على الأقل، خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في إطار مساعي جونسون لكسر الجمود الحالي في قضية الانسحاب، وتجنب تمرد محتمل داخل صفوف حزبه (المحافظين) ضد خروج بلا اتفاق.

ووفقا لوكالة أنباء “بلومبرج”، طالب كبير مفاوضي المملكة المتحدة بشأن بريكست، ديفيد فروست، الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مع مسؤولي المفوضية الأوروبي في بروكسل، أول أمس الأربعاء، بتكثيف المحادثات بشأن انسحاب بريطانيا، بحسب ما ذكره متحدث باسم المفوضية.

وذكرت الوكالة أنه بدا على مسؤولي الطرفين أنهم يقللون من فرصة إحراز تقدم وشيك.

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وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان: “ما زال هناك تباعد بينهما بشأن القضايا الرئيسية”.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه لا يزال ينتظر “مقترحات ملموسة” من المملكة المتحدة.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون، أمس الخميس، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتصف بـ “المرونة والإيجابية قدر الإمكان” في المفاوضات بشأن بريكست، إذا ما قدمت بريطانيا “اقتراحات محددة” حول كيف تعتزم الانسحاب من التكتل باتفاق.

وقالت “بلومبرج” إن جونسون في حاجة إلى إقناع النواب المتمردين المحتملين بين صفوف المحافظين بأنه قريب من التوصل لاتفاق مع الاتحاد

الأوروبي، قبل المواجهة المقبلة داخل البرلمان البريطاني، عندما يلتئم شمله الأسبوع المقبل.