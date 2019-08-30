الان تتابع أعضاء من خلية الكويت الإخوانية انتحلوا أسماء شخصيات مسيحية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الكويت - الخليج 365

أفادت مصادر كويتية بأن التحقيقات أمام النيابة وأجهزة الأمن المصرية مع عناصر الخلية الإخوانية، التي سلمتها الكويت إلى مصر، متواصلة.

وأكدت مصادر أمنية لجريدة “القبس” الكويتية أن “السلطات المصرية أبلغت الكويت بأن عناصر إرهابية تنتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة تمكنوا من دخول الكويت منتحلين أسماء شخصيات مسيحية”.

وأضافت أن هذه العناصر من الخطرين والمطلوبين أمنياً للقاهرة، وتم إرسال صورهم ومعلومات كاملة عنهم لأكثر من دولة عربية بجانب الكويت، وهناك تنسيق يجري حالياً لضبط العناصر قبل تنفيذ أي مخطط إرهابي.

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وقالت إن جهات أمنية تحقق حالياً مع خلية تابعة لجماعة الإخوان، وتبين أن أفرادها زوروا جوازات السفر التي دخل بها زملاؤهم إلى الكويت ودول خليجية أخرى بأسماء مسيحية، هرباً من الملاحقات الأمنية في مصر.

وألقت جهة أمنية سيادية القبض على أحد الأشخاص ينتمي إلى جماعة الإخوان، يحمل بطاقة هوية رسمية تثبت أنه “مسيحي”، لكن المفاجأة أنه وبعد التدقيق عليه من خلال البصمة التعريفية، تبين أنه مسلم ومطلوب في قضايا عنف في إحدى المحافظات، وكان يشترك في مظاهرات الإخوان.

واعترف المتهم بتفاصيل التزوير، وأدلى بمعلومات خطيرة عن سفر عناصر إرهابية إلى الكويت.

وأوضح المصدر أن الاعترافات كشفت أن الخلية الإرهابية خططت لإنشاء مجموعات عمل في الكويت ودول خليجية أخرى، تعمل تحت مظلة جماعات الإخوان، وبعضهم تمكن من الانضمام إلى جمعيات خيرية، وهناك مكاتب استشارية هندسية ومكاتب محاسبة تابعة لهم في الكويت والإمارات والبحرين.

وأشارت المصادر إلى أن بعض هذه العناصر خططوا لأن تكون أعمالهم ستاراً لجمع معلومات اقتصادية وسياسية لدراسة متطلبات الأسواق العربية اقتصادياً، ودراسة المؤشرات لعدد من الدول العربية وذلك لأهداف مشبوهة.