الإتحاد الإماراتية: دعوة حمد بن جاسم الأخيرة للحوار لن تجد قبولاً

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الجمعة 30 أغسطس 2019

حمد بن جاسم

كتب متابعات_الخليج 365

نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن بعض مجموعة من الخبراء العرب تشكيكهم في دعوة رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم الأخيرة والتي دعا فيها دول المقاطعة للحوار السياسي، مشيرين إلى أن "الكثير من الأزمات السياسية بالمنطقة وعلى رأسها أزمة مجلس التعاون سببها نظام الحمدين القطري".

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وقال وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، إن "هذه الدعوات تتجاهل أن قطر هي السبب في تعطيل مجلس التعاون الخليجي"، مشدداً على أن قطر هي السبب وراء هذه المقاطعة باتباع سياسيات معادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف أن "قطر خرجت من السرب منذ فترة طويلة بسياسيات بعيدة عن روح وفلسفة مجلس التعاون الخليجي"، مشدداً على أن هذه الدعوة لن تجد قبولاً من قبل الدول العربية المقاطعة لقطر.

وكما أوضح المحلل السياسي السعودي خالد مجرشي، أن دعوة حمد بن جاسم للتهدئة مع المملكة العربية السعودية، تمثل انتصاراً رسمياً لدول الرباعي العربي والسعودية، واعترافاً بوجهة نظرها بخصوص دعم الإمارة القطرية للإرهاب في الدول العربية.

وأشار للصحيفة إلى أنه "لا يجب علينا أن نتهاون مع مثل هذه الدعاوى من دون توقيع الإدارة القطرية على وثيقة التصالح التي أعدها الرباعي العربي عقب قرار المقاطعة مع قطر، حيث نصت الوثيقة على حوالي عدد من البنود تمنع قطر من دعم العناصر الإرهابية بأي وجه من الوجوه".