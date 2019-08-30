قرقاش: المبادرة السعودية هي المخرج للأزمة اليمنية

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الجمعة 30 أغسطس 2019

صورة أرشيفبة

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الجمعة، البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف بالحازم، مشيراً إلى أن الحوار عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة اليمنية.



وأكد قرقاش، أن "الأهم هو القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة". وأشار قرقاش، إلى أنه "بالنسبة لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدة المقترح هو السبيل".

يذكر أن الخارجية الإماراتية أكدت في بيان لها أمس الخميس، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس، والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي، بعد أن بدأت التنظيمات الإرهابية في زيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات، ما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقاً لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس 2019.