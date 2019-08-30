Advertisements الجمعة 30 أغسطس 2019 صورة أرشيفبة كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات أوضحت بيانات نشرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة أن عدد حالات الوفيات من مرض الإيبولا تجاوز الألفين فى شرق البلاد.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن عدد الإصابات بفيروس المرض تخطى ثلاثة آلاف. وأعلنت السلطات رسميا فى أغسطس من العام الماضى عن تفشى المرض الذى أودى بحياة ثانى أكبر عدد من المصابين به هذه المرة، بعدما تسبب فى وفاة أكثر من 11300 مريض لدى انتشاره فى غرب أفريقيا فى الفترة من 2013 إلى 2016. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكونغو تعلن وفاة أكثر من 2000 شخص بسبب الإيبولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.