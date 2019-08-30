إسرائيل إلغاء الإجازات للجنود على الحدود الشمالية مع لبنان.

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الجمعة 30 أغسطس 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخميس، إلغاء الإجازات للجنود على الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان.
وقال الجيش في بيان إن "القوات في العديد من الألوية القتالية المتمركزة على الحدود الشمالية سوف تظل في مواقعها حتى إشعار آخر"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.
ومن جهة أخرى، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مجدداً إيران وميليشيا حزب الله، قائلاً لهما "انتبها"، ويأتي ذلك بعدما كشفت إسرائيل عن أسماء 3 ضباط إيرانيين وعنصر من ميليشيا حزب الله، قالت إنهم يعملون في لبنان على إنتاج صواريخ عالية الدقة.
وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، بعد إعلان الحزب عن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين كانت إحداهما تحمل متفجرات في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله يوم الأحد الماضي.
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