أعضاء خلية الكويت الإخوانية انتحلوا أسماء شخصيات مسيحية

Advertisements الجمعة 30 أغسطس 2019 صورة أرشيفبة كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات قالت مصادر كويتية، إن التحقيقات أمام النيابة وأجهزة الأمن المصرية مع عناصر الخلية الإخوانية التي سلمتها الكويت إلى مصر متواصلة، وتفجرت يوم الأربعاء، تفاصيل ومفاجآت جديدة ومثيرة.

وكشفت مصادر أمنية لجريدة "القبس" الكويتية، أن "السلطات المصرية أبلغت الكويت بأن عناصر إرهابية تنتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة تمكنوا من دخول الكويت منتحلين أسماء شخصيات مسيحية". وأوضحت المصادر، أن هذه العناصر من الخطرين والمطلوبين أمنياً للقاهرة، وتم إرسال صورهم ومعلومات كاملة عنهم لأكثر من دولة عربية بجانب الكويت. وتطرقت المصادر إلى تنسيق يجري حالياً لضبط العناصر قبل تنفيذ أي مخطط إرهابي. Advertisements

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