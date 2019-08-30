مسؤول أمريكي: للامارات الحق في الدفاع عن نفسها في اليمن

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الجمعة 30 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-عدن

قال مسؤول أمريكي، أن لدولة الإمارات العربية المتحدة الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإرهابية في اليمن، وأي مكان آخر.

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وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي التي أدلى بها لقناة الحرة، إثر بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أكد استهداف عناصر إرهابية تشكل خطرًا على قوات التحالف العربي في اليمن، تعقيبًا على زعم الحكومة اليمنية أن أبوظبي استهدفت قواتها.

وبحسب ما نقلته قناة الحرة عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، قوله: ”إن لدولة الإمارات الحق في تحديد خياراتها والدفاع عن مصالحها وفقًا لما تراه مناسبًا، سواء في اليمن أو في أي مكان آخر“.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة ”تقف إلى جانب دولة الإمارات كحليف استراتيجي ضدّ المجموعات المتطرفة، وفي الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة“.