البنتاغون: من حق أي دولة الدفاع عن مصالحها

Advertisements الجمعة 30 أغسطس 2019 صورة أرشيفبة كتب الخليج 365 ـ متابعات قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية ريبيكا ريباريتش، أمس الخميس، إن من حق أي دولة الدفاع عن مصالحها. وجاء حديث المسؤولة الأمريكية تعليقاً على بيان صادر عن دولة الإمارات حول توجيه ضربة إلى مجموعات إرهابية كانت تستهدف قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

Advertisements واعتبرت ريباريتش، وفقاً لما نشره موقع قناة "الحرة" الإخبارية أن "لأي دولة الحق في الدفاع عن مصالحها والأمر يتعلق بقياداتها وبما تقرره". وكانت وزارة الخارجية الإماراتية نشرت بياناً أكدت فيه احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي. وأوضح البيان الإماراتي أن التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين في عدن، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمنها مما استدعى استهداف الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة. Advertisements

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