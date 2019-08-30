شكرا لقرائتكم أنباء عن توجه ناقلة النفط الإيرانية لتركيا مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، الجمعة، إنها الآن في طريقها إلى تركيا.

وقام طاقم الناقلة، المعروفة سابقاً باسم "غرايس 1"، بتغيير وجهته المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص به إلى الإسكندرونة بتركيا يوم الجمعة. ومع ذلك، يمكن للبحارة إدخال أي وجهة في نظام التعريف التلقائي، لذلك قد لا تكون تركيا هي وجهتها الحقيقية.

في السابق، قالت السفينة إنها ستتجه إلى مرسين بتركيا قبل أن تغير تلك الوجهة لاحقاً.

وكانت "أدريان داريا 1" محتجزة لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط إلى سوريا.

الولايات المتحدة لديها أمر من محكمة فيدرالية لمصادرة السفينة، وتحذر الدول من قبولها.

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وبعد أن أعلنت وسائل إعلام روسية، صباح الخميس، أن الناقلة في طريقها إلى تركيا، أفادت وكالة "رويترز" أنها غيرت وجهتها بعيداً عن ميناء مرسين التركي.

وأشارت إلى أن بيانات "رفنيتيف" لتتبع حركة السفن، أظهرت أن الناقلة التي كانت محل نزاع بين واشنطن وطهران، غيرت مسارها بعيداً عن الساحل التركي.

في حين ذكرت شركة " تانكر تراكرز" التي تراقب حركة السفن والناقلات، أن الناقلة الإيرانية غيرت مسارها مجدداً بعد ظهر الخميس، نحو اليونان في مناطق تابعة للاتحاد الأوروبي.

وحذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أي دولة من مساعدة الناقلة. وأكدت الخارجية الأميركية، أن مساعدة الناقلة الإيرانية التي غادرت سواحل جبل طارق، قد ينظر لها كدعم لـ"منظمات إرهابية".

وكانت سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية المحتجزة منذ 4 يوليو، في 15 أغسطس على الرغم من طلب أميركي سابق بمصادرتها.