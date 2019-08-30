كلودين عون روكز تطلق مشروع تأمين السلامة المرورية بكفرنبرخ

أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ كلودين عون روكز خلال إطلاق مشروع "تأمين ​السلامة المرورية​ وتشييد الأرصفة في ​كفرنبرخ​" الى انني "عادة، أتوجه بكلمتي للمشرّع وللمجتمع ولأصحاب القرار، وأدعوهم لكي يعترفوا بالمرأة كمواطنة كاملة، لها نفس حقوق الرجل، كما يترتب عليها نفس الواجبات المطلوبة منه".

واضافت: "أما اليوم ومن كفرنبرخ، فسأتوجه إلى النساء، كلّ نساء ​لبنان​، إن وجودهن ودورهن وطاقاتهن، ضرورية لبناء عائلة ومجتمع ووطن سليم ، وآمن، ومزدهر ومتوازن."

وتابعت:" للمرأة الأم وربة المنزل، أقول: أنتِ امرأة قوية ومناضلة، تربين أولادك على مبادئ إنسانية ووطنية وثقافية تشبهك، وتشاركين في بناء جيل ​المستقبل​، الجيل الذي سيستلم إدارة البلاد، وبقدر ما تربين هذا الجيل على مبادئ متينة، سيكون المستقبل أفضل"، لافتة الى أنه "كان لديك قدرات في أي مجال كان، استثمريها من خلال انتسابك إلى جمعية أو قومي بعمل تطوعي يجعلك تفرحين وتحلمين أكثر، وتلعبين دوراً في المجتمع لا أحد غيرك باستطاعته أن يقوم به".

واضافت: "تطالب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتضمين القانون الإنتخابي، النيابي والبلدي، كوتا نسائية، تضمن مشاركة أكبر ​للنساء​ في صنع القرار السياسي والإنمائي والإقتصادي"، معتبرة أن "الهيئة، التي تأسست من 20 سنة بهدف تعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل، لا توفر جهداً للسعي لتعديل القوانين التي لا زالت تميّز ضدّ المرأة، ولرفع مكانتها في المنظومة التشريعية كما في مختلف مسارات ​الحياة​".