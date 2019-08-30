طرابلسي: عون اولى الاقتصاد أهمية ومنذ اليوم الاول يفكر بخطة اقتصادية

لفت عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​ادغار طرابلسي​ في حديث اذاعي الى أنه "يجب ان نتوجه للمودعين في احدى ​المصارف اللبنانية​ التي وضعت ​عقوبات​ اميركية عليها الى ان أموالهم ليست في خطر"، مشيرا الى أنه "في العام 2011 تعرض بنك اللبناني الكندي لمثل هذه الازمة واستوعبه واشتراه بنك آخر، والسؤال اليوم كيف ستعالج ​مصرف لبنان​ قضية العقوبات على المصرف بالامس".

وأشار الى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أولى برنامجه أولوية وهو من اليوم الاول لولايته قام بالتفكير بخطة اقتصادية ووضعت خطة ماكينزي"، لافتا الى أن "​الاقتصاد​ لدى رئيس الجمهورية بغاية الاهمية لما له تأثير على الوضع"، مضيفا: "نتحدث عن الاقتصاد في مقابل التصنيف الذي يفرض شدّ الأحزمة من جديد"، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية أخذ المبادرة لرفع التصنيف وتعزيز الثقة الدولية"، مؤكدا أن "على المسؤولين السياسيين مسؤولية كبيرة اما في تهبيط العزائم أو رفع العزائم".

واضاف: "ما تعرض له لبنان بالطائرت المسيرة ال​اسرائيل​ية هو اعتداء على لبنان واعتداء بالقانون الدولي وما حدث يؤكد أن لبنان متضامن"، معربا عن اعتقاده أن "اسرائيل لا يمكن ان تقوم بأي اعتداء خلال العشرة الأيام المقبلة ولن يحصل شيء في ظل احياء ذكرى تغييب ​الامام موسى الصدر​".