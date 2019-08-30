أشار النائب السابق ​كاظم الخير​ اثر لقائه ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ الى أن الزيارة تقليدية لغبطة البطريرك في ​الديمان​ وقد عرضنا معه الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة التي حصلت في البلاد وقد أثنينا على دور الجيش في التصدي للطائرات الإسرائيلية المسيّرة .

وأضاف "كان بحث في المصاعب التي تتعرض لها منطقة الشمال ولا سيما منطقة المنية بسبب إستقدام مشاريع مشبوهة من محرقة للنفايات الصلبة و محرقة ترسبات نفطيه الى مكب نفايات و ​معمل دير عمار​ ٢ وغيرها طالبين من غبطته المساعدة والدعم لرفع الظلم و ​التلوث​ عن منطقتنا وحماية اهلنا من المشاريع الكارثيه على المنطقه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الخير التقى الراعي: عرضنا معه الاوضاع العامة والتطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.