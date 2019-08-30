السيدة بري : وطننا يمر بلحظة تاريخية لا تحتمل التردد في إتخاذ المواقف

أكدت رئيسة ملتقى الفينيق للشباب العربي السيدة رندى بري، أن اللحظة التي يمر بها وطننا لبنان هي لحظة تاريخية لا تحتمل التردد في إتخاذ المواقف، ولا تحتمل المواقف الرمادية، ولا تحتمل الإنشغال عن الهموم والأولويات الأساسية، اللحظة تفرض دائماً وأبداً أن نستحضر فصل الخطاب في القضايا المتصلة بوحدتنا وبعناوين قوتنا وسيادتنا وكرامة إنساننا.

كلام السيدة بري جاء خلال حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية وحملة اﻻجازات الجامعية باحتفال حاشد اقيم في باحة ثانوية حارة صيدا، حمل عنوان "دفعة حماة القسم " .

واختتم اﻻحتفال بتوزيع الدروع على الطﻻب المكرمين

بعدها زارت السيدة بري والمسؤول التنظيمي لحركة أمل في اقليم الجنوب نضال حطيط واعضاء لجنة شعبة الحركة، رئيس المجلس البلدي لحارة صيدا سميح الزين.

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