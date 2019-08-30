هذه التفاصيل كاملة عن ملف تطويب البطريرك الياس الحويك

بعد أن تم اعلانه مكرما على طريق القداسة قدمت الاعلامية ​هلا المر​ 4 حلقات عن حياة وانجازات البطريرك ​الياس الحويك​.

في الحلقة الرابعة والاخيرة تجولنا في متحف البطريرك الياس الحويك الذي يستقبل جميع الزوار وتحدثت الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة الأم ماري أنطوانيت سعادة عن تأسيسه وكيف حافظت الراهبات على الاغراض التي كان يستعملها عندما كان على قيد ​الحياة​. من جهة ثانية تكلمت الأم ماري أنطوانيت عن ملف التطويب وكيف تم تقديمه إلى روما والمراحل التي مر بها حتى اصبح مكرّماً في 5 تموز 2019.

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