الدفاع المدني: جريح اثر انقلاب سيارة في جبيل

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى سيدة المعونات اصيب اثر انقلاب سيارته تحت الطريق في جبيل.

يشار الى ان العناصر استعملوا حبال الانقاذ للتمكن من سحب المصاب.

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