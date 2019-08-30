وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيـرة المولدات الخاصة عن شهر آب

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر آب هو التالي:
389 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشتركين بالعدادات:
- قدرة 5 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 389 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 23.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 389 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 15 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 389 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر آب البالغ 17458 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛
وأضافت "تضاف نسبة 10 % على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة".
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