وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيـرة المولدات الخاصة عن شهر آب

أعلنت ​وزارة الطاقة والمياه​ في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات ​المولدات​ الكهربائية الخاصة عن شـهر آب هو التالي:

389 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- للمشتركين بالعدادات:

- قدرة 5 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 389 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

- قدرة 10 أمبير: 23.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 389 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

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- قدرة 15 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 389 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة ​المازوت​ (20 ليتر) لشهر آب البالغ 17458 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛

وأضافت "تضاف نسبة 10 % على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة".