ناقلة النفط الإيرانية في المتوسط تعاود التوجه للإسكندرونة في تركيا

عاودت ناقلة ​النفط​ الايرانية في المتوسط التوجه الى الاسكندرونة في ​تركيا​.

هذا وكانت غيرت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" وجهتها إلى ميناء مرسين في تركيا بدلا من جنوبي اليونان، بعد أن قالت الأخيرة إنها لن تقدم أي تسهيلات للناقلة التي غادرت جبل طارق الأسبوع الماضي.

وكانت بيانات سابقة لموقع مارين ترافيك الخاص بتتبع السفن، قد أظهرت أن الناقلة -التي كانت محملة بالنفط عن آخرها- في طريقها إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان.

لكن البيانات الجديدة للموقع أظهرت اليوم أنها ستبحر من أمام اليونان عبر البحر المتوسط وترسو في ميناء مرسين بجنوب تركيا في 31 آب.