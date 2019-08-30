لفت وزير الخارجية البريطاني في تصريحات ​صحفية​ الى اننا "سنغادر في 31 من تشرين الأول ​الاتحاد الاوروبي​ وهذا ما عليه أن يفهمه"، مضيفا: "سيرى الشعب أننا سنغادر ​الاتحاد الأوروبي​ في الوقت المتفق عليه ومسألة إيقافه بشكل مؤقت هي خطوة مؤقتة ولن تؤثر على خيارات الشعب البريطاني"، مشددا على انه "كان لديه مناقشة جيدة مع زملائي وسيتحدث اليوم عن ​إيران​ وعن استمرار ​الاتفاق النووي الإيراني​".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: سنغادر الاتحاد الاوروبي قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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