ست دول تمنع بالأمم المتحدة توسيع العقوبات على "حركة الشباب" الصومالية

لفت مصدر دبلوماسي لـ"أ.ف.ب" الى إن "ألمانيا وبلجيكا وبولندا وفرنسا والكويت والولايات المتحدة أعاقت إدراج "حركة الشباب" ​الصومال​ية على لائحة العقوبات الدولية"، مشيرة الى ان "هذا كان سيؤدي بحال تبنّيه إلى دخول عقوبات جديدة ضد "حركة الشباب" حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس".

وجاء ذلك وسط مخاوف من أن إدراج "حركة الشباب" على لائحة المنظمات الإرهابية قد يحرم ملايين السكان الصوماليين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، من المساعدات الإنسانية.