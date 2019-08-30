وزير الدفاع التركي: سندافع عن انفسنا بحال الاعتداء على جنودنا بادلب

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ في تصريح حق تركيا في الدفاع عن النفس في حال وقوع أي اعتداء على جنودنا ونقاط مراقبتنا في ادلب، مشيراً الى أنه "تم تحييد 676 إرهابيا في إطار "عملية المخلب" ب​شمال العراق​ منذ بداية العام الحالي".

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