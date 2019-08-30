حكومة اليابان:نسعى لفعل كل ما هو ممكن لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي انه "نريد إجراء محادثات مع روحاني على هامش ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ ونسعى لفعل كل ما هو ممكن لتهدئة التوترات في ​الشرق الأوسط​"ز

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