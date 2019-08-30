بيلينغسلي: واثقون أن مصرف لبنان سيتخذ الخطوات المناسبة لتجميد "جمال ترست بنك"

علق نائب وزير الخزانة الاميركية ​مارشال بيلينغسلي​ على ادراج "​جمال ترست بنك​" ضمن اللائحة السوداء لتقديمه خدمات مالية لـ "​حزب الله​" قائلا: "يهدد حزب الله الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة منذ عقود، وذلك من خلال ممارسة الإرهھاب ضد المدنيين الأبرياء، وتعريض لبنان لمخاطر اقتصادية ومالية كبيرة بدون أي داع، وتقويض سيادة لبنان ومؤسساته الديموقراطية. يجب ألا يسمح لحزب الله بالاستمرار في حرمان ​الشعب اللبناني​ من مستقبل ديموقراطي ومستقل خال من الفساد والتدخلات الأجنبية، ولذلك قامت ​وزارة الخزانة الأميركية​ بفرض عقوبات على جمال ترست بنك ومقره لبنان بتاريخ 29 آب، وأدرجته على لائحة الارهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص نظرا لتقديمه خدمات مالية لحزب الله. يمثل جمال ترست بنك جهة مصرفية رئيسية لحزب الله في لبنان ويتمتع بتاريخ طويل ومستمر في تقديم مجموعة من الخدمات المالية لهذه الجماعة الارهابية".

وأضاف: "لقد حاول جمال ترست بنك إخفاء علاقاته من خلال العديد من الواجهات التجارية لـ"مؤسسة الشهيد" التي سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها على قائمة العقوبات. تشهد أقسام جمال ترست بنك ارتكاب المخالفات يقوم النائب في كتلة حزب الله ​أمين شري​، الذي يمارس السلوك الإجرامي بالنيابة عن الحزب، بتنسيق أنشطة الحزب المالية في البنك مع إدارته وذلك بشكل علني. وقد خان المصرفيون في "جمال ترست بنك" ثقة مواطنيهم وزملائهم في المصارف بالعمل مع شري بهذه الطريقة، كما انتهكوا مسؤولياتهم المدنية والاجتماعية والتجارية تجاه أصحاب الحسابات الأبرياء وخاطروا بإلحاق الأذى بالمفاهيم الدولية للقطاع المصرفي اللبناني من خلال إخفاء ارتباط "حزب الله" بهذه الحسابات عن مصرف لبنان بشكل نشط. وانتهكوا بأفعالهم أيضا قوانين مكافحة غسل الأموال في لبنان. علاوة على ذلك، خانت إدارة "جمال ترست بنك" ثقة مواطنيها لسوء الحظ. يجب على ​الحكومة اللبنانية​ تأمين مصلحة أصحاب الحسابات غير المنتسبين لحزب الله في أسرع وقت".

ولفت إلى ان "أعضاء إدارة "جمال ترست بنك" الذين تواطأوا مع شري وإرهابيي "حزب الله" الآخرين هم وصمة عار على سمعة لبنان المالية ويجب نبذهم من كافة الدوائر المصرفية، لذلك يتعين على القطاع المالي اللبناني ألا يكتفي بتطبيق العقوبات على هذا الكيان. يقوض تجاهل "جمال ترست بنك" لنزاهة ​القطاع المصرفي​ في لبنان ولأصحاب الحسابات فيه الالتزام الهام الذي تعهدت به السلطات المالية اللبنانية والمجتمع المصرفي اللبناني الأوسع. لقد شهدت وزارة الخزانة الأميركية على الخطوات الجوهرية التي اتخذتها المصارف الكبرى في لبنان لتطبيق تدابير امتثال قوية لقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة ​تمويل الإرهاب​. ويدرك مصرفيو لبنان أن القطاع المصرفي القوي والموثوق يساعد في الحفاظ على ​الاقتصاد اللبناني​ ويفيد الشعب اللبناني. وفي حين أن العلاقة الفاسدة والشائنة بين "جمال ترست بنك" و"حزب الله" تثير القلق، فإن إجراءات العديد من ​المصارف اللبنانية​ الأخرى تحافظ على الأمل في وجود قطاع مالي مستقر وسليم وعلى الاستثمار الأجنبي في البلاد أيضا. علاوة على ذلك، نحن على ثقة في أن مصرف لبنان سيتخذ الخطوات المناسبة لتجميد "جمال ترست بنك" وإغلاقه وتصفيته وحل ديونه المستحقة الشرعية لأصحاب الحسابات الأبرياء، الذين يشكل كثير منهھم الأشخاص الذين يدعي" حزب الله تمثيلهم".