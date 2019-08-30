الطيب يهنئ الرئيس السيسي والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خالص التهاني، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى،، والشعب المصري، وسائر شعوب وقادة وحكومات العالمين العربى والإسلامي؛ بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.
ودعا فضيلة الإمام الأكبر بهذه المناسبة الطيبة المسلمين في العالم كله إلى استلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة، معربًا عن أمله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها، وأن ينعم على مصر بمزيد من الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.
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