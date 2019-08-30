"اكتشف".. كتاب واحد ومدرس لأول 3 سنوات في نظام التعليم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أن نظام التعليم الجديد يعتمد على مدرس فصل واحد يدرس كتاب الباقة "اكتشف" للطالب على مدار أول ثلاث سنوات بالتعليم الابتدائي. وأعد "مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية" إطارًا عامًا للمناهج مبني على المهارات الحياتية التي أقرتها "UNICEF"، بالتعاون مع عدة منظمات لتأليف مناهج مصرية تعمل على بناء الإنسان المصري. وأتاحت الصفحة الاطلاع على كتاب "اكتشف" للصف الأول الابتدائي من خلال هذا الرابط، اضغط هنا للاطلاع http://bit.ly/2GuVW6X "اكتشف"، كتاب متعدد التخصصات، من أهم مصادر التعليم للطالب ليتناسب مع المهارات الحياتية.

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