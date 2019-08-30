ترامب: أمريكا ستحتفظ بقوة في أفغانستان حتى بحال الاتفاق مع طالبان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستبقي على قوة في أفغانستان حتى إذا توصلت واشنطن لاتفاق مع حركة طالبان لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عامًا.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز:“نعم بالطبع.. يتعين عليك أن تبقي على وجود… سنبقي على وجود هناك، سنخفض هذا الوجود بشكل كبير لكن سيكون لدينا على الدوام… سيكون لدينا معلومات مخابراتية عالية المستوى“.

وقال ترامب إن عدد القوات الأمريكية في أفغانستان سيتم تقليصه إلى 8600 جندي ”ثم سنقرر ما سيحدث“.