فلوريدا تتأهب لإعصار”دوريان”.. طوارئ وإلغاء رحلة لترمب

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ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، رحلته التي كانت مقررة إلى بولندا، بسبب إعصار “دوريان” الذي يقترب من سواحل فلوريدا.

وترمب الذي كان منتظراً وصوله الأحد إلى وارسو لإحياء الذكرى الثمانين لبداية الحرب العالمية الثانية التي بدأت في 1 سبتمبر 1939 بهجوم من ألمانيا النازية على بولندا، قال إنه سيركّز بدلاً من ذلك على الاستعدادات للإعصار.

وأوضح ترمب للمراسلين في البيت الأبيض: “أولويتنا القصوى هي سلامة والناس وأمنهم”. وأضاف أن نائب الرئيس مايك بنس سيتوجه إلى بولندا بدلاً منه.

وأعلن حاكم ولاية فلوريدا حال الطوارئ في جميع مقاطعات الولاية، محذراً ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الولاية بأن من الضروري الاستعداد للإعصار.

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كما أعلنت ولاية جورجيا الجنوبية الشرقية، الخميس، حال الطوارئ في 12 مقاطعة قبل وصول الإعصار “دوريان”.

المصدر: واشنطن – فرانس برس