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بالفيديو: اغلاق الملاحة في البحر الأسود إثر إطلاق صواريخ “كاليبر”‏

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أغسطس 2019 09:01 صباحاً - مشاركة

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نفذت سفينة الصواريخ “فيشني فولوتشوك” الروسية الصغيرة للمرة الأولى رماية لصواريخ “كاليبر” المجنحة عالية الدقة استهدفت هدفا بحريا في مياه البحر الأسود.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة، بأن طائرات مسيرة سجلت إصابة الهدف الذي كان يحاكي سفينة معادية، على بعد نحو 40 ميلا بحريا.

وذكر البيان أن ميدان الرماية البحرية أغلق في وجه الملاحة من أجل ضمان سلامتها، وشارك في عملية إغلاق المنطقة 10 من السفن وسفن الإسناد التابعة لأسطول البحر الأسود، إضافة إلى الطيران البحري.

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المصدر روسيا اليوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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