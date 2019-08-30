ارهابيون منتحلون أسماء مسيحية دخلوا الكويت ‏

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قالت صحيفة “القبس” الكويتية إن السلطات المصرية أبلغت الكويت بأن عناصر من خلية الإخوان تمكنوا من دخول الكويت منتحلين أسماء شخصيات مسيحية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مصرية قولها إن “هذه العناصر من الخطرين والمطلوبين أمنيا للقاهرة، وتم إرسال صورهم ومعلومات كاملة عنهم لأكثر من دولة عربية بجانب الكويت”.

ووفقا لهذه المصادر الأمنية، فإن “تنسيقا يجري حاليا لضبط العناصر قبل تنفيذ أي مخطط إرهابي”، مشيرة إلى أن جهات أمنية تحقق حاليا مع خلية تابعة لجماعة الإخوان، تبين منها أن أفرادها زوروا جوازات السفر التي دخل بها زملاؤهم إلى الكويت ودول خليجية أخرى بأسماء مسيحية، وذلك هروباً من الملاحقات الأمنية داخل مصر”.

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المصدر روسيا اليوم