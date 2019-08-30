افتتاح السنة الدراسية الجديدة لا يزال موضع تساؤل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استمرت المفاوضات بين ممثلي وزارة المالية ونقابة المعلمين حتى ساعة متأخرة من الليل، وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق، لتجنب الإضراب مطلع السنة الدراسية، وبالنتيجة فإن افتتاح السنة الدراسية لا يزال قيد التساؤل.
وفي حال تم التوصل لاتفاق، فإن ما يزيد عن 2 مليون طالب سوف يتوجهون إلى المدارس، الأحد المقبل.
وجاء أن المفاوضات قد جرت بواسطة طاقمين في الوقت نفسه، في القدس وتل أبيب، وذلك بعد أن أصدرت محكمة العمل الإقليمية في تل أبيب أمرا للمعلمين ووزارة المالية بالبدء بمفاوضات حول القضايا المختلف عليها، وإبلاغ المحكمة بالنتائج حتى موعد لا يتجاوز الساعة التاسعة من صباح اليوم.
ونقل عن مصادر مطلعة قولها إنه حصل تقدم في المفاوضات، وخاصة حول التقاعد وأيام المرض.
وكانت طواقم المفاوضات قد أنهت اللقاء في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، دون التوصل إلى اتفاق.
في هذه الأثناء تتواصل المفاوضات في القدس بشأن التقاعد وأيام المرض، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن عدم التوصل إلى اتفاق، والتوجه إلى المحكمة بطلب التأجيل حتى يوم غد، أو الإعلان عن التفاهمات التي تم التوصل إليها لتجنب الإضراب.
ونقل عن مصادر في الطرفين قولها إنه لا تزال هناك فجوات تصعب التوصل إلى اتفاق.
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