استطلاع: "كاحول لافان" يتفوق على "الليكود"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع للرأي لصحيفة "يسرائيل هيوم" و"i24NEWS"، نشر اليوم الجمعة، تجاوز "كاحول لافان" لـ"الليكود" للمرة الأولى في الاستطلاعات، كما أظهر أن معسكر اليمين يحصل على 55 مقعدا، بدون "يسرائيل بيتينو".

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد "مأغار موحوت"، قبل الإعلان عن انسحاب "زيهوت" برئاسة موشيه فيغلين من الانتخابات، فإن "كاحال لافان" يحصل على 32 مقعدا، مقابل 30 مقعدا لـ"الليكود"، بينما يحصل كل من "يسرائيل بيتينو" والقائمة المشتركة على 11 مقعدا لكل منهما.

ويحصل "يمينا" على 10 مقاعد، مقابل 8 مقاعد لـ"شاس"، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، و6 مقاعد لـ"المعسكر الديمقراطي"، و 5 مقاعد لحزب "العمل - غيشر".

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وردا على سؤال عن الأنسب لرئاسة الحكومة، أجاب 40% من المستطلعين بأن بنيامين نتنياهو هو الأنسب، بينما حصل بيني غانتس على 24%، وأييلت شاكيد 6%، ويائير لبيد 4%، وإيهود باراك 4%، وأفيغدور ليبرمان 4%، وعمير بيرتس 2%، وأجاب 16% بإجابات أخرى.

كما سئل المستطلعون عن الأنسب لإشغال منصب وزير الأمن، وكانت النتائج كالتالي: غابي أشكنازي 24%، نفتالي بينيت14%، بيني غانتس 13%، أفيغدور ليبرمان 13%، إيهود باراك 8%، عمير بيرتس 2%، وأجاب 26% بإجابات أخرى.

وأظهر الاستطلاع أن انسحاب قوائم اليمين الصغيرة، مثل "زيهوت" و"عوتسما يهوديت"، ترفع كتلة المعسكر إلى 58 مقعدا، حيث يحصل كل من "الليكود" و"كاحول لافان" على 31 مقعدا، و"يمينا" 12 مقعدا، و11 مقعدا لكل من "يسرائيل بيتينو" والقائمة المشتركة، و8 مقاعد لـ"شاس"، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراه"، و5 مقاعد لـ"المعسكر الديمقراطي"، و 4 مقاعد لـ"العمل - غيشر".