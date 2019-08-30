مقاتلات روسية تمنع طائرات إسرائيلية من تنفيذ هجمات في سوريا

أفادت وسائل إعلام روسية، الجمعة، بأن مقاتلات "سو-35" الروسية، منعت طائرات إسرائيلية من تنفيذ هجمات في سوريا. وذكرت جريدة إلكترونية روسية، أن "طائرات إسرائيلية من طراز "إف-35" حاولت مهاجمة موقع في الأراضي السورية في ليل 24 آب، ثم حاولت توجيه ضربة جوية أخرى لنفس الموقع، غير أن مقاتلات "سو-35" لم تسمح للمقاتلات الإسرائيلية بمواصلة هجومها".



وأضافت أن "مقاتلات "إف-35" الإسرائيلية لم تر مفرا من وقف الهجوم بعد أن انطلقت نحوها مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-35إس" من قاعدة "حميميم".

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