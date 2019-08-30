روسيا وأكرانيا تتبادلان المحتجزين

كشف رئيس تحرير إذاعة صدى موسكو أليكسي فينيديكتوف، عن احتمال وصول طائرة تحمل البحارة الأوكرانيين الذين كانوا محتجزين في روسيا إلى كييف في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.
وكانت روسيا قد احتجزت 24 بحارا أوكرانيا حاولوا في الخريف الماضي عبور مضيق كيرتش على متن 3 سفن حربية دون إذن وعلى نحو استفزازي.
وأعلن المدعي العام الأوكراني المنتخب حديثا رسلان ريابوشابكا، في حسابه على "فيسبوك" مساء الجمعة، أن "تبادل الأسرى" قد بدأ بين أوكرانيا وروسيا وقال: "نحن نصلي... لقد تم الاتفاق على التبادل: البحارة، سينتسوف، كاربويوك، بالوخ، غريب، يطيرون باتجاه البلاد! نحن ننتظر!".
وجرت أول محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 12 يوليو الماضي بمبادرة من الجانب الأوكراني، وناقش خلالها رئيسا البلدين الوضع في منطقة دونباس شرق أوكرانيا وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وآفاق المفاوضات في رباعية "النورماندي".
وفي منتصف يوليو الماضي، التقت مفوضة البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان ليودميلا دينيسوفا بمفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، وتبادلتا قوائم السجناء المحتجزين في روسيا وأوكرانيا، واتفقتا على مساعدتهم.
وضمت قائمة المحتجزين الأوكرانيين 150 شخصا، وقائمة المحتجزين الروس 34 شخصا.
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