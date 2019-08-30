الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 25 مليون لموظفي الدولة

وذكر المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 2900 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية".

وأضاف أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".