أوكرانيا تنفي إجراء أي تبادل للسجناء مع روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مكتب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إنه لم يتم إجراء أي عملية لتبادل السجناء مع روسيا.

كان المدعي العام الأوكراني ذكر - في تصريحات نشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن سجناء أوكرانيين بينهم بحارة والمخرج أوليج سينتسوف عائدون إلى بلادهم بعد إتمام صفقة تبادل سجناء مع روسيا.

وكانت وكالتا تاس وإنترفاكس الروسيتان قد ذكرتا الخميس، أن روسيا نقلت المخرج سينتسوف من سجن قطبي إلى موسكو في إطار المحادثات مع كييف بشأن صفقة تبادل محتملة.