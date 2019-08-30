الان تتابع فشل إيراني جديد: انفجار صاروخ على منصته قبل إطلاق قمر صناعي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

قال مسؤول إيراني إن صاروخاً إيرانياً انفجر على منصة الإطلاق في مركز الخميني الفضائي في شمال إيران، قبل إطلاقه يوم امس الخميس.وكان مقرراً إطلاق الصاروخ رغم تحذيرات أمريكية لإيران لتجنب هذه الأنشطة.

وقال المسؤول الإيراني لرويترز بعدما طلب حجب هويته: كان بسبب بعض المشكلات الفنية، وانفجر لكن علماءنا الشبان يعملون على إصلاح المشكلة. ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.

وتخشى الولايات المتحدة استخدام إيران التكنولوجيا البالستية بعيدة المدى، المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في المدار، لإطلاق رؤوس حربية نووية.

وتنفي طهران اتهام الولايات المتحدة بأن هذا النشاط غطاء لتطوير صواريخ باليستية.

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وأظهرت صور أقمار صناعية نشرتها شركة بلانيت لابز عموداً من الدخان الأسود يتصاعد فوق منصة الإطلاق.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، إن محاولة إيرانية لإطلاق قمر صناعي، فشلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكان جهرمي قال إن إيران ستطلق 3 أقمار صناعية في المدار بحلول مارس (آذار) رغم الضغط الأمريكي لكبح برنامجها للصواريخ الباليستية.

وفي منتصف أغسطس (آب) قال إن إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع.وأطلقت إيران أول أقمارها الصناعية “أمل” في 2009 وقمرها “رصد” ففي يونيو (حزيران) 2011.

وقالت إيران في 2012 إنها وضعت قمرها الصناعي الثالث محلي الصنع “وعد” في المدار بنجاح.