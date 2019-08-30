الارشيف / اخبار العالم

حريق هائل بأكبر شوارع التجمع الخامس في مصر

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

حريق هائلبأكبر شوارع التجمع الخامس في مصر

الجمعة 30 أغسطس 2019

98ba102469.jpg
حريق هائل بأكبر شوارع التجمع الخامس في مصر

كتب

الخليج 365

اندلع حريق، وصفته مواقع مصرية بالهائل، بمبنى كامل في شارع التسعين، أشهر وأكبر شوارع ضاحية التجمع الخامس، في القاهرة الجديدة، شرقي العاصمة المصرية، الخميس، قبل أن تنجح قوات الإطفاء في السيطرة عليه.

 

Advertisements

وهرعت قوات الإطفاء إلى المنطقة بعد إبلاغ من الأهالي، حيث انتقلت سيارات الحماية المدنية، إلى الشارع الشهير في القاهرة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في مبنى إداري يقع خلف أحد المطاعم الشهيرة، وفق ما أورد موقع جريدة "الشروق" المصرية.

 

وأوضح شهود عيان أن الحريق شب بمبنى كامل في المنطقة ما بين شارع التسعين الشمالي والجنوبي، حيث ارتفعت ألسنة اللهب وانتشرت سحابة من الدخان بالمكان.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل بأكبر شوارع التجمع الخامس في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا