حريق هائل بأكبر شوارع التجمع الخامس في مصر

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حريق هائلبأكبر شوارع التجمع الخامس في مصر

الجمعة 30 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

اندلع حريق، وصفته مواقع مصرية بالهائل، بمبنى كامل في شارع التسعين، أشهر وأكبر شوارع ضاحية التجمع الخامس، في القاهرة الجديدة، شرقي العاصمة المصرية، الخميس، قبل أن تنجح قوات الإطفاء في السيطرة عليه.



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وهرعت قوات الإطفاء إلى المنطقة بعد إبلاغ من الأهالي، حيث انتقلت سيارات الحماية المدنية، إلى الشارع الشهير في القاهرة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في مبنى إداري يقع خلف أحد المطاعم الشهيرة، وفق ما أورد موقع جريدة "الشروق" المصرية.

وأوضح شهود عيان أن الحريق شب بمبنى كامل في المنطقة ما بين شارع التسعين الشمالي والجنوبي، حيث ارتفعت ألسنة اللهب وانتشرت سحابة من الدخان بالمكان.