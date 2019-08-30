أشار رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "الأمور تسير إلى أن يصبح الفضاء مسرحا للعمليات الحربية".
وأتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن الفضاء مسرحا جديدا للعمليات الحربية خلال إعلانه، عن بدء عمل القيادة العسكرية الفضائية الأمريكية وإنشاء القوات الفضائية الأميركية قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وكالة الفضاء الروسية: نسير باتجاه أن يصبح الفضاء مسرحا حربيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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