رئيس وكالة الفضاء الروسية: نسير باتجاه أن يصبح الفضاء مسرحا حربيا

أشار رئيس ​وكالة الفضاء الروسية​ دميتري روغوزين في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "الأمور تسير إلى أن يصبح الفضاء مسرحا للعمليات الحربية".

وأتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الذي أعلن الفضاء مسرحا جديدا للعمليات الحربية خلال إعلانه، عن بدء عمل ​القيادة​ العسكرية الفضائية الأمريكية وإنشاء ​القوات​ الفضائية الأميركية قريبا.