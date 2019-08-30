الاعلام الروسي: أنباء عن بدء تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا

كشف رئيس تحرير إذاعة صدى ​موسكو​ اليكسي فينيديكتوف عن "احتمال وصول ​طائرة​ تحمل البحارة الأوكرانيين الذين كانوا محتجزين في ​روسيا​ إلى كييف".

واشار في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى انه "في الساعة الخامسة صباحا، يجب أن تهبط في كييف طائرة تحمل الأوكرانيين المحررين، بمن فيهم سينتسوف والبحارة".

وكانت روسيا قد احتجزت 24 بحارا ​أوكرانيا​ حاولوا في الخريف الماضي عبور ​مضيق كيرتش​ على متن 3 سفن حربية دون إذن وعلى نحو استفزازي.