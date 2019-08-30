الاعلام الروسي: أنباء عن بدء تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا

كشف رئيس تحرير إذاعة صدى موسكو اليكسي فينيديكتوف عن "احتمال وصول طائرة تحمل البحارة الأوكرانيين الذين كانوا محتجزين في روسيا إلى كييف".
واشار في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى انه "في الساعة الخامسة صباحا، يجب أن تهبط في كييف طائرة تحمل الأوكرانيين المحررين، بمن فيهم سينتسوف والبحارة".
وكانت روسيا قد احتجزت 24 بحارا أوكرانيا حاولوا في الخريف الماضي عبور مضيق كيرتش على متن 3 سفن حربية دون إذن وعلى نحو استفزازي.
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