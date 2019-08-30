لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص في حديث اذاعي الى أن "ما سمعناه وما رشح عن مجلس الوزراء مؤسف ومؤلم تجاه الجسم القضائي في التعيينات القضائية لأن ما يجري من تداول اسماء وأن تعيينهم يتم على اساس مرجعياتهم محزن"، داعيا الى "اعتماد معايير جدارة واقدمية واستقلال السلطة القضائية وايجاد آلية داخلية لاختيار مجلس القضاء الاعلى لأنه يتحوّل بالممارسة السياسية الى الساهر على مصالح السياسة داخل الجسم القضائي وهذا الامر سيمنع أي محاولة جدية لمكافحة الفساد بلبنان".
وشدد على أن "الموقف من طاولة الحوار الاقتصادية تتخذه قيادة الحزب ولكن اي طاولة حوار يجب ان تترجم اعمالهما بخطط تبتعد عن المس بالطبقات الشعبية التي لم تعد تتحمل ضرائب اضافية"، لافتا الى أن "الحكومة يجب ان تتخذ قرارات موجعة باتجاه الفاسدين وليس تجاه الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: لضرورة استقلال السلطة القضائية وايجاد آلية معينة للتعينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.