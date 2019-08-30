عقيص: لضرورة استقلال السلطة القضائية وايجاد آلية معينة للتعينات

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ في حديث اذاعي الى أن "ما سمعناه وما رشح عن ​مجلس الوزراء​ مؤسف ومؤلم تجاه الجسم القضائي في ​التعيينات القضائية​ لأن ما يجري من تداول اسماء وأن تعيينهم يتم على اساس مرجعياتهم محزن"، داعيا الى "اعتماد معايير جدارة واقدمية واستقلال السلطة القضائية وايجاد آلية داخلية لاختيار ​مجلس القضاء الاعلى​ لأنه يتحوّل بالممارسة السياسية الى الساهر على مصالح ال​سياسة​ داخل الجسم القضائي وهذا الامر سيمنع أي محاولة جدية ل​مكافحة الفساد​ ب​لبنان​".

وشدد على أن "الموقف من ​طاولة الحوار​ الاقتصادية تتخذه قيادة الحزب ولكن اي طاولة حوار يجب ان تترجم اعمالهما بخطط تبتعد عن المس بالطبقات الشعبية التي لم تعد تتحمل ضرائب اضافية"، لافتا الى أن "​الحكومة​ يجب ان تتخذ قرارات موجعة باتجاه الفاسدين وليس تجاه الناس".