هاشم:نأمل ان تكون اجراءات الاجتماع الاقتصادي قادرة على تأمين متطلبات الخطة الانقاذية

امل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان

تكون الإجراءات التي ستناقش يوم الاثنين في الاجتماع الاقتصادي قادرة على تامين متطلبات الخطة الانقاذية، الاقتصادية والمالية لنتجنب اي اخطار مستقبلية، وهذه مسؤولية القوى المنحازة الى الناس لان بعض الأفكار والآراء تقارب معالجة الأزمة من زوايا مختلفة ويبقى الأمل على من يحملون افكارا لمعالجة الأزمة الراهنة انطلاقا من ثوابت واضحة منطلقها مصلحة ​الدولة​ والناس بعيدا عن الأوهام والارتجال".

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