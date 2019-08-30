النشرة: الهدوء الحذر يلف جانبي الحدود اللبنانية الاسرائيلية

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "لا يزال الهدوء الحذر يلف جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل يقطعه من حين لآخر خروقات اسرائيلية جوية للسيادة اللبنانية بطائرات التجدد الاسرائيلية في ظل حالة من الاستفار العام للجيش الاسرائيلي في مواقعه الأمامية المتاخمة للسياج الحدودي في القطاع الشرقي لجنوب لبنان".
كما أشار إلى انه ليل أمس عمد الجيش الاسرائيلي على اطلاق قنابل مضيئة في المقلب الشرقي لمرتفعات جبل الشيخ الشرقية، وتزامن ذلك مع تحليق لطائرة استطلاع اسرائيلي نوع MK في سماء المنطقة وعلى علو منخفض. وفي الجانب اللبناني تنشط الدوريات المشتركة بين الجيش وقوات اليونيفيل مع اقامة العديد من نقاط المراقبة الظرفية والثابتة في نقاط قريبة من السياج وخاصة عند محاور العديسة العباسية وتخوم مزارع شبعا لمراقبة الوضع.
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