النشرة: الهدوء الحذر يلف جانبي الحدود اللبنانية الاسرائيلية

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "لا يزال الهدوء الحذر يلف جانبي الحدود بين ​لبنان​ و​اسرائيل​ يقطعه من حين لآخر ​خروقات اسرائيلية​ جوية للسيادة اللبنانية بطائرات التجدد الاسرائيلية في ظل حالة من الاستفار العام للجيش الاسرائيلي في مواقعه الأمامية المتاخمة للسياج الحدودي في القطاع الشرقي ل​جنوب لبنان​".

كما أشار إلى انه ليل أمس عمد ​الجيش الاسرائيلي​ على اطلاق قنابل مضيئة في المقلب الشرقي لمرتفعات ​جبل الشيخ​ الشرقية، وتزامن ذلك مع تحليق ل​طائرة​ استطلاع اسرائيلي نوع MK في سماء المنطقة وعلى علو منخفض. وفي الجانب اللبناني تنشط الدوريات المشتركة بين الجيش و​قوات اليونيفيل​ مع اقامة العديد من نقاط المراقبة الظرفية والثابتة في نقاط قريبة من السياج وخاصة عند محاور ​العديسة​ ​العباسية​ وتخوم ​مزارع شبعا​ لمراقبة الوضع.