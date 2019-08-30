عبدالله: ستبقى شعلة اليسار والاشتراكية خفاقة مهما اشتدت العتمة

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في يوم وداع أحد رجالات اليسار الكبار في ​لبنان​، ممن صنعوا التاريخ المجيد للحركة الوطنية اللبنانية، إلى جانب المعلم ​كمال جنبلاط​، وممن امنوا وناضلوا في سبيل القرار الوطني المستقل ، وبقي ثابتا على هذا الدرب.. نقول، ستبقى شعلة اليسار والاشتراكية الانسانية و​العلمانية​ خفاقة، مهما اشتدت العتمة".

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