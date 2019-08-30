بركات للنشرة: رفعت علم حزب الله خلف الحدود في رسالة لأدرعي

إنتشر على مواقع "التواصل الإجتماعي" مقطع فيديو للمنشد علي بركات وهو يخترق السياج الحدودي عند الحدود الجنوبية وبالتحديد قرب مستوطنة المطلي ويرفع علم ​حزب الله​ ومن ثم يعود الى داخل الاراضي اللبنانية.

وفي حديث للنشرة أوضح بركات، "أنني كنت في زيارة لبلدتي الجنوبية رب ثلاثين وقررت القيام بجولة عند الحدود"، مشيرا الى أنه "تبين معي ان لا وجود لجنود الجيش الاسرائيلي الخائفين من رد حزب الله المنتظر"، مضيفا:"دائما يتحداني المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي بأن اخرج من الضاحية فأحببت ان ابعث له رسالة من خلف الحدود ولهذا قمت برفع علم حزب الله أمام كاميرات المراقبة المزروعة في المكان".