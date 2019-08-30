رأى أمين عام كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل في حديث إذاعي أن "القرار الأميركي بحق مصرف " جمال ترست بنك" يأتي في سياق الدعم الأميركي لإسرائيل تحت شعار تجفيف منابع التمويل"، مشيرا إلى ان "اللافت انه لأول مرة يستهدف القرار الأميركي مؤسسة وليس أفراد".
وأكد الخليل أن مصرف جمال ترست بنك قادر على مواجهة اي سحوبات ولا مشكلة لديه في هذا المجال.
وشدد الخليل على أن القطاع المصرفي متين ويطبق قواعد التعامل مع الزبائن، حسب القرارات والتعاميم الصادرة عن المصرف المركزي اللبناني، والقطاع بأسره، ملتزم تطبيق هذه القرارات في كل ما يتعلق بعملياته المصرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليل:القرار بحق "جمال ترست بنك" يأتي في سياق الدعم الأميركي لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.