نديم الجميل هنأ الارشمنديت معلوف بانتخابه رئيسا عاما للرهبنة الشويرية

زار النائب نديم الجميّل على رأس وفد دير مار يوحنا الصابغ، المقر العام للرهبنة الباسيلية الشويرية في ​الخنشارة​ لتهنئة الأرشمندريت شربل معلوف بانتخابه رئيساً عاماً للرهبنة، بحضور المطران ​الياس الكفوري​ وحشد من الآباء وأبناء المنطقة. وتمنى الجميّل للأشمندريت معلوف التوفيق في منصبه الجديد على رأس الرهبنة.

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